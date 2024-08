Nicole Glowinski trägt eine goldene Halskette. Der Anhänger ist kreisrund, schimmert glasklar, seine Oberfläche wölbt sich erhaben. Im Inneren des Schmuckstücks zeichnet sich die stilisierte Form eines Engels ab. Er ist aus Haaren ihres geliebten Vaters geformt und von einem Schatten aus winzigen Partikeln aus Graberde umgeben. Dieses war das erste Schmuckstück, was Nicole Glowinski zusammen mit ihrem Partner Jens Kohl gefertigt hat.

Die Geschäftsidee entwickelte sie vor drei Jahren aus eigenem Erleben heraus. Nicole Glowinski hatte ihren Vater verloren und während einer langen Krankheitsphase darüber sinniert, wie sie etwas Bleibendes von ihm schaffen und ihren Vater immer bei sich tragen könnte. Sie fing an mit verschiedenen Materialen zu experimentieren. So entstand ihr goldener Kettenanhänger, den sie bis heute nie abgelegt hat. "Es musste ein Engel sein", sagt sie, "weil mein Papa mit Nachnamen Engel hieß." Bildrechte: MDR/Anja Nititzki

Epoxidharz konserviert Erinnerungen

Jens Kohl sitzt in der kleinen Werkstatt in Seeben, einem Stadtteil von Halle, und trägt Latexhandschuhe. Er öffnet ein kleines Päckchen aus Aluminiumfolie. Darin sind einige dunkelblonde Haare. Sie stammen von einem Verstorbenen und sollen in ein Schmuckstück eingefügt werden. Am Ende soll das kleine Medaillon aussehen wie eine wogende Blumenwiese. Mit der Pinzette nimmt er einige Haare aus dem Stapel und tränkt sie in Epoxidharz. So verkleben sie zu einem Bündel und lassen sich besser handhaben. Mit dem Skalpell schneidet er unter der Lupe die Haare auf die richtige Länge. Dafür braucht er eine absolut ruhige Hand.

"Beim ersten Mal war es schon komisch, Asche oder Haare eines Menschen anzufassen", erzählt Kohl. "Man muss beim Arbeiten ausblenden, was passiert ist, warum derjenige tot ist. Es geht am Ende darum, dass das Schmuckstück für die Hinterbliebenen schön sein muss." Das kreisrunde Medaillon trägt bereits die erste Schicht aus gefärbtem metallisch schimmernden Epoxidharz. Darauf platziert Jens Kohl jedes Haar einzeln. Aus den circa einen Zentimeter langen Stücken werden die Blumenstängel, aus den zwei Millimeter langen Fragmenten die Blätter. Bildrechte: MDR/Anja Nititzki

Feingefühl und ein ruhiges Händchen

Dann holt Jens Kohl sich mit feinen Werkzeugen, die aussehen wie aus der Zahnmedizin, winzige pinkfarbene Glitzerpartikel heran und formt daraus die Blütenkelche. Zum Schluss wird das Medaillon mit Epoxidharz aufgefüllt und unter UV-Licht gehärtet. "Das Schöne daran ist, dass es sehr stabil ist, dass es lange hält und extrem klar ist", sagt Kohl. Wie er es schafft das Harz einschluss- und blasenfrei hinzubekommen, bleibt sein Geheimnis.

Er hat alle Hände voll zu tun. Für seine Manufaktur sucht Kohl dringend Personal. Das können auch Quereinsteiger sein – wie Kohl selbst. Der kommt eigentlich aus der Immobilienbranche, Nicole Glowinski aus dem Vertrieb. Keiner der beiden hat das Goldschmiedehandwerk erlernt. Sie hatte eine Idee, er die ruhige Hand. Bildrechte: MDR/Anja Nititzki

Das Geschäft mit Erinnerungen und Emotionen

Glowinski und Kohl sind sich der Verantwortung bewusst, die sie tragen, wenn ein Hinterbliebener ihnen Asche oder Haare des Verstobenen zur Verarbeitung überlässt. Nichts darf schiefgehen, schließlich gibt es nur sehr wenig von den Materialien. "Den Leuten ist das sehr wichtig. Es ist alles komplett dokumentiert und beschriftet. Bei uns wird nichts vertauscht. Es gibt für jeden eine Garantieurkunde in der steht, von wem welches Material verwendet wurde", sagt Nicole Glowinski, die ihren Partner, der mittlerweile Geschäftsführer der kleinen Firma ist, berät und unterstützt.

Beide freuen sich über Feedback: "Ein Paar hat uns Bilder aus Mailand geschickt, wo beide ihre Kettenanhänger mit Erinnerungsstücken darin dabei hatten. Auf diese Weise haben sie noch einmal die letzte Reise mit ihren Lieben gemacht." Sie erzählt auch von einer Tochter, die mit ihrem Erinnerungsschmuck durchs Brandenburger Tor in Berlin ging. Auf diese Weise konnte sie dieses Erlebnis mit ihrem bereits verstorbenen Vater teilen. Zu Lebzeiten hatten sie es nicht gemeinsam geschafft. Bildrechte: MDR/Anja Nititzki

Blut, Muttermilch, Milchzähne – alles ist möglich

Mit Epoxidharz lässt sich fast alles machen, erzählen Glowinski und Kohl. Nicht nur Erinnerungsschmuck. So haben Sie schon Blut in Herzform in Epoxidharz gegossen, Muttermilch, die erste Locke eines Neugeborenen, Sand aus dem Kennenlernurlaub am Meer oder auch ein Blütenblatt aus dem Brautstrauß in Schmuck verwandelt. "Und manchmal kommen die Mädchen vom Pferdehof aus der Nachbarschaft und klingeln an der Werkstatt, weil sie ein kleines Andenken an ihr Pferd haben wollen", erzählt Nicole Glowinski.