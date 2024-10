Die Polizei in Halle warnt vor einer neuen Masche bei sogenannten Schockanrufen. Im Stadtteil Trotha ist am Dienstag eine hochbetagte Frau auf einen solchen Anruf hereingefallen. Die 81-Jährige wurde demnach am Nachmittag von einem vermeintlichen Polizisten angerufen.

Unbekannte Täter erbeuten Geld und Schmuck

Der falsche Beamte erklärte ihr, dass ihre Wohnung verstrahlt und radioaktiv verseucht ist. Der Mann forderte sie auf, ihre Wertsachen in einen Behälter zu legen. Die Polizei würde das dann abholen, um es in Sicherheit zu bringen. Das tat die Frau. Sie übergab nach Polizeiangaben einem Mann an der Wohnungstür Geld im fünfstelligen Bereich und Schmuck.

Polizei: Keine Wertgegenstände an Fremde geben