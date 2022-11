Mit Schrott lässt sich viel Geld verdienen. Das weiß auch Uwe Bachmann. Er leitet einen Recyclinghof in Halle. Hier sammeln er und seine Kollegen alles, was an Metallen nicht mehr gebraucht wird – aber noch wertvoll ist. Bachmann erzählt: "Es gibt Schrott, dazu gehören Eisen und Stahl." Und dann seien da noch die Buntmetalle wie Kupfer, Messing und Aluminium. "Das geht bis zu Gold und Silber", sagt er. "Damit wird das Geld verdient."