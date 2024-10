Linie 4 verkehrt in beiden Richtungen zwischen Saline und Riebeckplatz über Hallmarkt – Marktplatz – Große Steinstraße – Am Steintor – Magdeburger Straße – Riebeckplatz zum Hauptbahnhof.



Linie 7 verkehrt aus Richtung Kröllwitz über Burg Giebichenstein – Reileck – Bernburger Straße – Große Ulrichstraße – Große Steinstraße – Am Steintor – Magdeburger Straße – Riebeckplatz und weiter regulär nach Büschdorf.



In der Gegenrichtung verkehrt die Linie 7 von Büschdorf über Hauptbahnhof – Riebeckplatz – Magdeburger Straße – Am Steintor – Ludwig-Wucherer-Straße – Reileck bis weiter regulär nach Kröllwitz.



Linie 9 verkehrt in beiden Richtungen zwischen Saline und Riebeckplatz über Hallmarkt – Marktplatz – Große Steinstraße – Am Steintor – Magdeburger Straße – Riebeckplatz zum Hauptbahnhof. (Quelle: Havag)