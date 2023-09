Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat die Dienstenthebung eines Professors an der medizinischen Fakultät der Uni Halle bestätigt, der seine Lehrverpflichtungen nicht ausreichend erfüllt haben soll. Das Gericht sah "keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit" der Dienstenthebung, teilte das Verwaltungsgericht in Magdeburg mit. Wie ein Sprecher der Behörde MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, handelt es sich um den Virologen Alexander Kekulé, der unter anderem durch einen MDR-Podcast bekannt ist.