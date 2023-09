Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Sachsen-Anhalt verhandelt am Donnerstag über die Waffenverbotszone in Halle. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT geht es in der mündlichen Verhandlung um den Antrag eines Hallensers, der ein Normenkontrollverfahren angestrengt hat. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem erlassene Rechtsnormen wie Satzungen oder Verordnungen gerichtlich überprüft werden.

Ob beim Termin in Magdeburg bereits eine Entscheidung verkündet wird, ist nach Angaben des Anwalts des Hallensers offen. Möglich sei auch, dass das Ergebnis den Beteiligten schriftlich mitgeteilt werde. Ähnlich äußerte sich am Mittwoch die Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts, Claudia Schmidt. Es sei aber durchaus denkbar, dass nach dem Erörterungstermin am Donnerstag ein Urteil verkündet werde. Das OVG ist in diesem Fall die erste Instanz.

Willkürliche Polizeikontrollen, Racial Profiling?

Die Initiative "Waffenverbotszonen abschießen" sieht nach eigenen Angaben gute Chancen für einen Erfolg der Beschwerde. Wie die Initiative mitteilte, begünstigen solche Zonen wie in Halle und Magdeburg willkürliche Polizeikontrollen und das so genannte Racial Profiling. Dabei handelt es sich um eine Methode, bei der beispielsweise die Hautfarbe oder die Gesichtszüge einer Person als Grundlage für Personenkontrollen, Ermittlungen oder Überwachungen herangezogen werden.

Die Initiative argumentiert, dass hunderte von Polizeikontrollen in Städten angesichts der geringen Zahl tatsächlich gefundener Waffen völlig unverhältnismäßig seien und einen übermäßigen Eingriff in die Grundrechte darstellten. Stattdessen fordert die Initiative andere Konzepte für eine lebenswerte und sichere Stadt, die die Bedürfnisse aller Menschen in den Vordergrund stellen. Das sei besser, als die Interessen einzelner Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen und Konflikte zu schüren. Rund um den Hauptbahnhof in Halle gibt es seit 2020 eine Waffenverbotszone. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Waffenverbotszone seit 2020

Die Waffenverbotszone rund um den Riebeckplatz und den Hauptbahnhof in Halle war im Dezember 2020 durch die Polizeiinspektion Halle eingerichtet worden. Im Juni 2021 wurde die entsprechende Verordnung geändert. Auch um den Hauptbahnhof Magdeburg gibt es seit Januar 2021 eine Waffenverbotszone. An beiden Orten wurden seitdem Verbotsschilder aufgestellt.