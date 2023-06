Die Polizei-Studie kam zum Ergebnis, dass die Brennpunkt- und Präsenzeinheit kein Racial Profiling im Görlitzer Park betreibt. Die Kontrollen hätten immer einen Anlass. Aber laut Studie sei dennoch Alltagsrassismus bei der Berliner Polizei vorhanden. Es brauche deshalb mehr interkulturelle Kompetenz und Möglichkeiten für Reflexion der Polizeiarbeit.

Christian Stahl ist offen für Vorschläge, sagt aber auch, dass die Polizei oft nur ein Prellbock sei: "Ganz oft wird Polizei für Probleme oder nicht funktionierende Problemlösungen verantwortlich gemacht, die die Polizei nicht zu verantworten hat. Wir können nur die Symptome bearbeiten, aber niemals die Ursachen."

Menschen, die sich von der Polizei falsch behandelt fühlen, können sich mittlerweile an sogenannte Beschwerdestellen wenden. Die wurden in den vergangenen neun Jahren in fast allen Bundesländern eingerichtet. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie vier weiteren Bundesländern sind sie den Innenministerien oder Staatskanzleien unterstellt. Dort sind oftmals auch Polizeibeamte tätig. In sieben Bundesländern hingegen sind die Beschwerdestellen eigenständig und unabhängig von Politik und Polizei.

Doch was passiert, wenn es tatsächlich zu Gewalt durch die Polizei kommt? Oft hat das keine strafrechtlichen Konsequenzen. Das zeigt etwa der Fall von Torsten Hahnel. Seit rund 30 Jahren arbeitet er in Sachsen-Anhalt in der Opferberatung. Dadurch hat er auch engen Kontakt zur Polizei. Der verhinderte jedoch nicht, dass er bei einer Demo im Mai 2021 mit der Polizei aneinandergerät.

Man sieht auch, ich wehre mich nicht, ich schütze meinen Kopf. Das ist ein Reflex. Torsten Hahnel

Torsten Hahnel hält sich die Wange an der Stelle, wo ihn der Polizist geschlagen haben soll. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Damals habe er sich auf der Demo mit Freunden getroffen. "Es war wirklich nichts aggressiv", sagt Hahnel. Dann seien Polizisten zwischen die Gruppe und ihrem Ziel gesprungen, fuchtelten rum und wollten sie nicht weiter lassen. Das sehe man auch alles auf den Videos. Dann habe er irgendwas mit den Händen gemacht. "Und habe sofort einen Schlag ins Gesicht gekriegt. Also hier auf die Seite, ziemlich heftig", so Hahnel. "Und dann haben sich sofort, ich glaube, acht bis zehn Polizisten quasi auf mich, also an mir rumgezerrt."

Es ging noch weiter, das ist auch auf Videos nachzuvollziehen. "Man sieht auch, ich wehre mich nicht, ich schütze meinen Kopf. Das ist ein Reflex", sagt Hahnel. Zwei Polizisten hätten anschließend auf ihm gekniet und ihn fixiert. Was ihn gewundert habe, ist, dass keine anderen Polizisten kamen und sagten: Stop, was passiert hier eigentlich? Einen schlechten Tag könne ja jeder mal haben. Doch es sei ein systematisches Problem, wenn dann niemand eingreife. Später verklagte Torsten Hahnel den Polizisten. Das Verfahren wird trotz Videos und Zeugenaussagen schließlich eingestellt.

Laut einer umfassenden Studie des Kriminologie-Professors Tobias Singelnstein von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main kommt es nur in zwei Prozent der Fälle von vermeintlicher Polizeigewalt überhaupt zur Anklage.

Das belegen auch Zahlen aus Sachsen-Anhalt. So stieg seit 2018 zwar die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte wegen Körperverletzung im Amt von 44 auf 101 im vergangenen Jahr. Dem gegenüber stehen vier Strafverfahren, die im gleichen Zeitraum gegen Polizeibeamte eingeleitet wurden.

"Das Beispiel von Herrn Hahnel ist quasi die klassische Blaupause wie das läuft", sagt die Strafanwältin Kristin Pietrzyk aus Leipzig. "Das heißt, jemand, der sich eigentlich aus seiner Perspektive und in vielen Fällen auch objektiv der rechtswidrig handelnden Staatsmacht gegenübersieht, sich dann selber auf der Anklagebank wiederfindet." Die Konsequenz wäre, dass man Betroffenen davon abraten müsste, gegen Polizeibeamten vorzugehen. Auch die Polizei hatte ein Ermittlungsverfahren gegen Hahnel eingeleitet - wegen Widerstands gegen Beamte.

Doch das kann nicht die Lösung sein? "Nein, auf keinen Fall ist das die Lösung", sagt die Anwältin. Aus ihrer Sicht ließe sich dies nur politisch lösen. "Das heißt wir brauchen Innenministerien, die von kritischen Köpfen geführt werden, die Polizeibeamte nicht als unantastbar ansehen und die vor allen Dingen sagen: Wir haben einen Gesellschaftsvertrag geschlossen." Der Staat habe das Gewaltmonopol. "Damit muss er jede Handlung im Rahmen dessen dem Bürger gegenüber rechtfertigen und sich an die Regeln halten."