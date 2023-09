Tradition seit 1521 Der Wiesenmarkt geht auf das Jahr 1521 zurück, als in Eisleben im Mansfelder Land die Abhaltung eines Vieh- und Ochsenmarktes angeordnet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Veranstaltung, die bis auf wenige Ausnahmen jährlich stattfand, zu einem immer größeren Spektakel. Heute gilt die Eisleber Wiese als das größte Volksfest in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.

Doch bis am Freitag gegen 15 Uhr mit dem Fassbieranstich der Eisleber Wiesenmarkt eröffnet wurde, musste Michalski noch ganz weltliche Probleme lösen. Kurzfristig hatte ein Fahrgeschäft abgesagt, weil Ersatzteile nicht rechtzeitig geliefert werden konnten. "Dass es so was in Deutschland inzwischen gibt, fast wie in einem Entwicklungsland", so der Kommentar des Wiesenchefs dazu. Michalski musste schnell Ersatz organisieren.