Thüringen und Sachsen-Anhalt machen gemeinsame Sache in Sachen Hochwasserschutz: Gemeinsam wollen die Länder einen Deich am Fluss Helme an der gemeinsamen Landesgrenze sanieren. Das haben das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz und der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft in Sachsen-Anhalt am Freitag beschlossen. Der betroffene Deich an der Helme war bei dem Winterhochwasser Ende 2023 zeitweise durchbrochen worden, um zu verhindern, dass Orte in Thüringen überflutet werden.