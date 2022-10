Sieben Jahre ist das jetzt her, und die junge Familie fühlt sich im kleinen Ort in Mansfeld-Südharz seither pudelwohl – und renoviert ihr Haus Stück für Stück. Jennifer und Tobias Buchmann wohnten zuvor zusammen in Halle, hatten in der Saalestadt beide einen Job. „Dann kam der Hund“, erzählt die 29-jährige Jennifer Buchmann. Es brauchte also Platz und das Paar sah sich nach einem Haus um. Doch in Halle? "Nicht bezahlbar!", sagt die Abteilungsverantwortliche in einem Lebensmittelmarkt. Also schaute das Paar ins Umland – und stieß auf die unscheinbare Annonce aus der Region Gerbstedt, zu der Augsdorf mit seinen wenigen Hundert Einwohnern gehört.