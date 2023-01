Momentan sind Gewinne im Gesamtwert von 1,5 Millionen Euro noch offen, darunter auch ein Hauptgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 von 100.000 Euro vom 27. Februar 2021 aus Magdeburg, der noch bis zum 31. Dezember 2024 eingelöst werden kann. Wird der Gewinn bis dahin nicht abgeholt, fließt das Geld zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen, so Ebert. So kann auch die verfallene Million einen neuen Besitzer finden.