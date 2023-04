Nach dem Messerangriff auf einen sieben Jahre alten Jungen vor zwei Wochen in Halle sitzt der Tatverdächtige nach wie vor in Untersuchungshaft. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Dem 60-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz wird vorgeworfen, den Jungen auf dem Hallmarkt angegriffen und mit einem Messer verletzt zu haben.