In einer Asylbewerberunterkunft in Salzwedel hat ein Mann einen Mitbewohner mit Messerstichen verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das 30 Jahre alte Opfer in einer Klinik behandelt. Der gleichaltrige mutmaßliche Täter sei vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.