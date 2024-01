Strukturwandel 44 Millionen Euro Fördermittel für neues Industriegebiet in Sangerhausen

15. Januar 2024, 18:48 Uhr

Eine neue Industrie-Großfläche soll in der Stadt Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz entstehen. Bund und Land haben dafür Fördermittel in Höhe von knapp 44 Millionen Euro zugesagt. Dadurch soll der Strukturwandel in der Region gefördert werden.