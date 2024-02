Die ersten Minuten sind entscheidend. Bis der Notarzt eintrifft, muss der Verletzte versorgt werden. Und gerade da hapert es bei vielen – nicht nur bei den Mitschülern von Leon Bartel und Leon Herd. Nach einer aktuellen Umfrage geben 60 Prozent an, sich auf dem Terrain Erste Hilfe nicht sicher zu fühlen und nicht ganz genau zu wissen, was zu tun ist.

Pflicht zur Ersten Hilfe In Deutschland ist laut Strafgesetzbuch jeder dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Wer bei Unfällen oder Notfällen nicht tätig wird, obwohl es erforderlich und den Umständen nach zumutbar ist, muss mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen. Ersthelfer sollen sich dabei allerdings nicht selbst in Gefahr bringen, verletzten oder andere wichtige Pflichten vernachlässigen.

Deshalb ist Aufklärung ganz wichtig, sagen die beiden Leons und geben ihr Wissen gerne an die Mitschüler weiter. 200 Kinder und Jugendliche mit Lernbehinderung besuchen die Pestalozzi-Schule in Eisleben. Die beiden Erste-Hilfe-Lehrer haben also jede Menge zu tun. Ihre Kurse finden nicht nur einmalig statt, sondern sollen künftig auch in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Denn so wird das Gelernte besser gespeichert.