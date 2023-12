Im Landkreis Mansfeld-Südharz wird seit Mittwoch ein zwölfjähriges Mädchen vermisst. Die verschwundene Samantha E. lebt in einer Kindereinrichtung im Bereich Arnstein. Sie wurde nach Angaben der Polizei zuletzt an ihrer Schule in Mansfeld gesehen, die sie vermutlich gegen 9:45 Uhr verlassen habe.