In Wansleben am See im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Dienstagabend zum zweiten Mal eine Bürgerinitiative zusammengekommen. Sie kämpft gegen den stark gestiegenen Lkw-Verkehr im Ort. Wut und Sorgenfalten in den Gesichtern der Anwohner der besonders stark betroffenen Seestraße, aus denen sich die etwa dreißigköpfige Bürgerinitiative hauptsächlich zusammensetzt, sind zweifellos berechtigt.

Wansleben: Unzählige Laster fahren durch schmale Straße

Durch die schmale Straße im kleinen Ort fahren unzählige Laster. "Bei mir klappert das Geschirr in den Regalen", sagt eine ältere Frau am Mikrofon von MDR SACHSEN-ANHALT. Andere sorgen sich um Kinder und Tiere oder auch ums eigene Haus: "Ich habe Angst, dass ein Laster uns ins Haus kracht, dann geht’s abwärts mit uns", erklärt ein Anwohner und deutet Richtung Erde.

Ich habe Angst, dass ein Laster uns ins Haus kracht, dann geht’s abwärts mit uns. Anwohner aus Wansleben am See

Entsprechend erregt läuft die Diskussion in der Grundschule in Wansleben am Dienstagabend. Rund zwanzig der dreißig Mitglieder der Bürgerinitiative sitzen auf schwarzen Stühlen an kleinen Tischen und betreiben eine Bestandsaufnahme der bisherigen Aktivitäten seit Gründung. Ihr Wunsch: Die Lkw aus dem Dorf verbannen, möglichst mit Verbotsschildern – und das lieber gestern als heute. Bildrechte: MDR/ Alisa Sonntag

Bürgerinitiative sieht Hauptverantwortung bei Romonta und dem Landkreis

Am Zuge, zu handeln, sieht die "Bürgerinitiative Verkehr" im Kern zwei Akteure: einerseits die Firma Romonta im benachbarten Amsdorf, die als Hauptverursacher des Schwerlastverkehrs ausgemacht wird, – spätestens seit dort auch zusätzlich zu den bisherigen Tätigkeitsfeldern auch noch eine Müllverbrennungsanlage betrieben wird – anderseits den Landkreis Mansfeld-Südharz.

Von dort erreicht ein Brief die Bürgerinitiative, der die Gemüter erregt. Neben einem Gesprächsangebot legt die Sachbearbeiterin in bestem Amtsdeutsch und unter Zitat zahlreicher Paragrafen die Gesetzeslage dar. Kurz zusammengefasst steht drin: So einfach geht das alles nicht.