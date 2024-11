Wirtschaft im Erzgebirge Lärm, Dreck, Lkw-Verkehr: Menschen in Pöhla verlangen Mitsprache bei Bergbauvorhaben

09. November 2024, 08:00 Uhr

In Pöhla wurde der Abbau von Wolfram bereits genehmigt. Jetzt soll ein weiteres Bergwerk im gleichen Tal entstehen. Damit bekommt der alte Spruch vom "Berggeschrey", dem im Mittelalter Tausende ins Erzgebirge folgten, eine zweite Bedeutung. Denn eine Bürgerinitiative protestiert. Sie will ins Vorhaben eingebunden werden. Die Anrainer wollen wissen, wie ihre Heimat und Lebensqualität belastet werden und was die Betreiber wirklich vorhaben.