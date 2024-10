Ähnliche Modelle gibt es in Deutschland aktuell in etwa 100 Kommunen, so z. B. in Jena , Köthen oder Nossen. Vor allem im Osten werden es immer mehr, sagt Jörg Sommer. Er ist Direktor des Berlin-Instituts für Partizipation, das Beteiligungsformate wie das Bürgerbudget wissenschaftlich untersucht. Sommer bezeichnet das Modell als "Erfolgsgeschichte mit Kurven".

Auch in Kommunen, in denen Bürgerbudgets heute gut eingeführt seien, gebe es kleine Geschichten des Scheiterns, sagt Sommer. "Man hat also Stück für Stück dazugelernt. Es ist vom Konzept her eine sehr gute Sache, die in vielen Kommunen auch dauerhaft passiert. Aber es sind insgesamt noch sehr wenige Kommunen in Deutschland, die Bürgerbudgets anbieten. Es steigt langsam an."