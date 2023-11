Neben Merseburg haben weitere Städte in Sachsen-Anhalt Bürgerbudgets in Planung oder bereits zur Abstimmung gegeben. Bernburg im Salzlandkreis vergibt in diesem Jahr erstmals 40.000 Euro an Projekte, über die Bürger entscheiden. In Köthen hatte Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Linke) nach ihrer Wahl im April ein Bürgerbudget angekündigt. Und auch Zeitz im Burgenlandkreis plant nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ein Bürgerbudget.