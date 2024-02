Angeklagter spricht von Erpressung

Warum sollte er einen Ort anzünden, an dem er Kraft und Ruhe finde, fragte er demnach den Gerichtssaal. Er sei 14 Tage vorher an einem Badesee von zwei Männern unter Druck gesetzt worden: Entweder er komme am frühen Morgen des 4. August des vergangenen Jahres mit einem Zehn-Liter-Benzinkanister zu der Kirche oder man werde seinen Kindern etwas antun.

Kirche bei Feuer komplett zerstört

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Der Angeklagte soll das Feuer in der Nacht zum 4. August in der evangelischen Stadtkirche gelegt haben. Dazu soll er Benzin durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Kirche gegossen und angezündet haben. Das barocke Gebäude brannte vollständig aus, auch historische Kunstschätze wurden zerstört.

Angeklagter hatte Tat bereits gestanden