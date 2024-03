Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App.

Nach dem Angriff mit einem Messer und einem Baseballschläger auf eine vierköpfige Gruppe ist ein 16-Jähriger in Leuna in Untersuchungshaft gekommen. Ein weiterer, 17 Jahre alter Verdächtiger wurde am Samstag freigelassen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Karfreitag war in Leuna im Saalekreis eine Person bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben zwei Jugendliche eine Gruppe von vier Personen vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße angegriffen. Die beiden Angreifer waren demnach mit einem Messer und einem Baseballschläger bewaffnet.

Festnahmen nach Messerangriff in Leuna

Bei der Auseinandersetzung sei einer der Angegriffenen, ein 21-Jähriger, mit Stichen im Oberkörper verletzt worden. Er musste laut Polizei stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Sein Zustand sei stabil. Zudem sei bekannt geworden, dass zwei weitere Menschen leicht verletzt wurden, teilte die Polizei am Sonntag mit.