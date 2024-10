Bei einem weiteren Anruf dieser Art am Freitag trat kein Schaden ein. Auch dabei gab sich ein Telefonbetrüger als Polizist aus und berichtete von einem Überfall auf eine Frau, so die (echte) Polizei. Der Betrüger hat demnach dem Mann am Telefon von einer Liste berichtet, die bei gefassten Tätern gefunden worden sei und auf der auch der Name des Angerufenen stehe. Als der Angerufene jedoch die Frage, ob er Geld oder Wertsachen zu Hause hätte, verneinte, hieß es, er werde von der Liste gestrichen.