In Mücheln im Saalekreis dauern die Ermittlungen der Polizei nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus an. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Montagmorgen mit. In der Nacht zum Sonntag war vermutlich Pyrotechnik in dem Haus in der Beethovenstraße explodiert. Es habe einen lauten Knall gegeben. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. An einer Wand und zwei Türen sei ein Sachschaden entstanden.