Die LAE in Stendal Zur Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt wird eine weitere große Einrichtung hinzukommen – in Stendal. In der Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) sollen vor allem sogenannte vulnerable Personen untergebracht werden, vor allem Frauen und Kinder sowie traumatisierte Menschen. Das hat die Landesregierung seit 2015 geplant. Mit der jahrelangen Verzögerung stiegen auch die Baukosten. Die Unterkünfte sind fertig, die Gebäude für Verwaltung, Küche und Mensa nicht. Für sie gibt es Provisorien.