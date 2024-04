Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Mücheln im Geiseltal (Saalekreis) geht die Polizei von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Eine Sprecherin des Polizeireviers Saalekreis sagte MDR SACHSEN-ANHALT, da in dem Haus nur Flüchtlinge und ausländische Arbeitskräfte wohnten, gehe man von einer politisch motivierten Tat aus. Zur Zusammensetzung der verwendeten Pyrotechnik könne man wegen der aktuellen Ermittlungen nichts sagen.

In der Nacht zum Sonntag war Pyrotechnik in dem Haus in der Beethovenstraße explodiert. Es habe einen lauten Knall gegeben. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. An einer Wand und zwei Türen sei ein Sachschaden entstanden. In dem Haus wohnen laut Polizei rund 30 Asylsuchende und ausländische Arbeitnehmer. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in alle Richtungen.