Auch im Heli wird eifrig gewerkelt. Nico Hiller ist HEMS TC (Abkürzung für: Helicopter Emergency Medical Services Technical Crew Member) – also Rettungssanitäter der Lüfte mit einer entsprechenden Zusatzausbildung. Er prüft die Medikamentenbestände und technische Geräte an Bord. Anschließend gibt es Buchführung am PC: "Es gibt einen Haufen Bürokratie zu bewältigen", sagt Hiller und sein Seufzen zeigt, dass der Dienst am Patienten eher sein Ding ist als der Papierkram.

Währenddessen beugen sich die beiden Piloten in dieser Nacht über die Wettervorhersage. "Optimales Flugwetter heute in großen Teilen des Landes", konstatiert Pilot Thorsten Schramm mit Blick auf die Karten. Eine Regenfront aus Frankreich kommt erst in den nächsten Tagen.

Allerdings ist um Wittenberg und in der Altmark das Wetter schlecht. "Da werden wir vermutlich heute Nacht irgendwann nicht mehr fliegen können", sagt der Pilot und ergänzt, dass solche Entscheidungen durchaus schmerzhaft sein können: "Wenn man helfen müsste, aber nicht kann, macht das durchaus nachdenklich. Solche Momente nehmen wir auch in den Ruheraum mit und sprechen darüber", so Schramm.

Einsatzflug nach Haldensleben