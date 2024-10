Auf das Wetter wird in den Büchern genauso eingegangen wie auf das jeweilige Karnevalsmotto oder die Weltlage. "Und das haben die zum Teil per Hand illustriert", sagt Möbus begeistert. Aus dem Frühjahr 1945 wird in der Chronik unter der Überschrift "Über das Kriegsgeschehen" berichtet: "Halle erlitt am Ostersonnabend, Ende März, noch den schlimmsten Bombenangriff dieses Krieges: das ganze Viertel um den Haupt- und Güterbahnhof, um Riebeckplatz, Merseburger und Leipziger Straße war ein einziges Flammenmeer. [...] Wir sahen von Schochwitz aus den glutroten Himmel und hörten das zwecklose Schießen der Flak."

Immer wieder kommen Dorfbewohner mit ihren persönlichen Eindrücken aus der damaligen Zeit zu Wort. Meist aber schildert Chronistin Kämpfer ihre Eindrücke: "Als ich am 27. März 1945 aus dem Reichsarbeitsdienst im Riesengebirge entlassen wurde, suchte ich eine Beschäftigung als Schulhelferin; doch in den Kriegswirren fiel ja der Unterricht ohnehin aus. So kam mir der Umstand entgegen, dass auf dem Gut J. G. Boltze die Sekretärin geflohen war. Der Inspektor, Herr Heucke, fragte mich, ob ich wohl täglich Milch an die Dorfbevölkerung verkaufen wolle, denn die Molkereien nahmen diese nicht mehr ab. Ich sagte zu, und so arbeitete ich mich in das Verwaltungswesen ein." Gerade diese persönlichen Schilderungen machen die Chronik so einzigartig. Mit ihnen kann der heutige Leser die damalige Zeit auf ganz direkte Art und Weise nachvollziehen.