Welchen Wert haben denn diese Chroniken, sowohl für die Menschen vor Ort und möglicherweise auch für die Wissenschaft?

Die Ortschroniken haben einen enorm hohen Wert. Sie stellen eine eigene Quellengattung dar, die die lokalen Ereignisse vor Ort festhalten und das im besten Fall über einen sehr langen Zeitraum. Damit geben sie einen einzigartigen Einblick in die Ereignisgeschichte vor Ort. Solche Einblicke können in den allerseltensten Fällen von der hauptamtlichen Forschung abgedeckt werden, schon gar nicht in der Fläche. Das heißt auch, je mehr Ortschroniken geführt werden, umso genauer wissen wir, was in den einzelnen Orten und Regionen passiert ist und haben damit auch die Möglichkeit, dieses Wissen zu bewahren und an zukünftige Generationen weiterzugeben und für zukünftige Forschung zu erschließen. Bildrechte: Martin Müller

Warum ist es wichtig, dieses Wissen weiterzugeben?

Das ist schon fast eine philosophische Frage. Allgemein gesprochen lässt sich sagen, dass das Wissen um die Vergangenheit sehr bestimmend dafür ist, wie wir das Hier und Jetzt wahrnehmen und die Zukunft planen und gestalten. Unter dem Aspekt der Forschung ist es natürlich auch wichtig für die wissenschaftliche Aufarbeitung und liefert somit stets neue Erkenntnisse über die jeweilige lokale Vergangenheit, die dann auch helfen, diese lokalen Ausschnitte in ein größeres Bild der Vergangenheit einzufügen. Denn nur wenn ich weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, kann ich das Hier und Jetzt erklären.

Und ganz konkret für die Menschen, die vor Ort leben: Durch Ortschroniken kann die eigene engste Lebenswelt historisch verstanden und für spätere Generationen dokumentiert werden. Es gibt den Menschen einen historischen Bezug zu ihrer direkten Umwelt, womöglich zu ihrer eigenen Familiengeschichte und durchaus auch lokale Identität. Letztlich dokumentieren diese Chroniken das Zusammenleben der Menschen vor Ort und warum es sich so gestaltet, wie es sich eben gestaltet.

In Schochwitz liegen acht Bänder einer Ortschronik vor. Allerdings endet die Reihe im Jahr 2003, weil die Erstellerin dann nicht mehr in der Lage war, sie weiterzuführen. Was braucht es vor Ort, damit eine Chronik kontinuierlich fortgeführt wird?

Das Wichtigste ist in der Tat, dass es vor Ort Personen gibt, die sich für eine solche Mammutaufgabe, begeistern können. Mammutaufgabe deswegen, weil es eine Aufgabe ist, die meist über Jahre und Jahrzehnte fortgeführt wird und die von den Ortschronistinnen und -Chronisten verlangt, sehr viel Material zu sammeln, zu sichten, auszuwerten, aufzuarbeiten, festzuhalten und zu publizieren und damit letztlich auch sehr viel Lebenszeit zu investieren. Das ist eine Aufgabe, die man nicht unterschätzen darf und die enorme Wertschätzung verdient.