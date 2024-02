Auf der A14 Richtung Dresden ist an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Sachsen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Informationen der Polizei verlor der 36-Jährige am Freitagabend die Kontrolle über seinen Wagen, als er am Abzweig Gröbers einen Lkw überholte.