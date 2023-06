"Den ersten Deichbruch gab es ja schon in Breitenhagen", erinnert sich der heute 64-jährige Burkhard Henning. Man habe in Stendal im Katastrophenstab zusammengesessen, als am Sonntag, den 9. Juni 2013 immer deutlicher wurde, dass der Deich in Fischbeck nicht mehr zu halten war. "Man muss irgendwann eine Entscheidung treffen, wann es nicht mehr geht", sagt Henning. Gegen Mittag am 9. Juni wurde der kleine Elbort Fischbeck evakuiert. In Stendal war die Sporthalle des Berufsschulzentrums als Notunterkunft eingerichtet worden.