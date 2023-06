Das Hochwasser 2013 kam hierzulande mit Ansage. Nach Dauerregen im Süden Deutschlands und in Tschechien waren die Wassermassen damals über die Elbe, aber auch die Nebenflüsse wie Mulde und Saale unterwegs nach Sachsen-Anhalt. Am 4. Juni 2013 löste der Landrat des Salzlandkreises den Katastrophenalarm aus. Hunderte Menschen aus Breitenhagen und der Region sowie viele auswärtige Helferinnen und Helfer versuchten, die Deiche mit Sandsäcken zu erhöhen und zu sichern. Am Ende vergebens.