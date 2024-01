Für die Elbe gibt es eine gemeinsame Hochwasservorhersage mehrerer Länder und des Bundes. In Sachsen-Anhalt setzt sich das Absinken der Wasserstände demnach am Freitag fort. Am Pegel Aken sei der Wasserstand bereits Freitagmorgen unter den Richtwert der Alarmstufe 1 gefallen. Am Pegel Barby sei der Richtwert der Alarmstufe 2 Donnerstagnacht unterschritten worden. Am Pegel Dessau-Leopoldshafen werde die Unterschreitung des Richtwerts der Meldegrenze am Samstagvormittag erwartet. Mit der Schließung des Pretziener Wehres kommt es den Angaben zufolge zu einer kurzzeitigen Verzögerung des Abflussrückgangs am Pegel Barby. Am Pegel Tangermünde wurde der Hochwasserscheitel am Donnerstag bei einem Wasserstand von 5,88 Metern (Alarmstufe 1) erreicht.