Sachsen-Anhalts Arbeitgeberpräsident Marco Langhof fordert mehr Tempo bei der Integration von Ausländern in den Arbeitsmarkt. Langhof sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag: "Die Standortattraktivität dieses Landes hat auch etwas damit zu tun, wie schnell, wie unkompliziert und wie rechtssicher man an seinen Aufenthaltstitel und an entsprechende Dokumente kommt."