Mit dem Brief an Kanzler Scholz erhoffe sich die Stadt vor allem ein offenes Ohr und am Ende auch Hilfe, erklärte der Bürgermeister. So müsse in den zuständigen Ministerien geschaut werden, wie die Landkreise und Kommunen besser unterstützt werden könnten. Laut Stark gab es bisher noch keine Antwort aus dem Kanzleramt. Damit habe aber auch niemand so schnell gerechnet.