Trotz bundesweiter Kürzungen blickt Sachsen-Anhalts Kulturminister zuversichtlich auf die Kulturförderung in seinem Bundesland.

Gleich mehrere regionale Kulturorte in Sachsen-Anhalt feiern 2025 ihr Jubiläum.

Ein besonderes Highlight: Zum 100-jährigen Bestehen des Bauhausgebäudes in Dessau wird ein Festjahr veranstaltet.

Kürzungen und mangelnde Förderungen – nicht zuletzt aus der Bundespolitik kamen in den vergangenen Monaten Signale, dass die Kulturförderung nicht gesichert ist. Doch Sachsen-Anhalt, findet Kulturminister Rainer Robra, sei relativ gut aufgestellt: "Wir müssen natürlich auch sparen, aber wir haben weite Bereiche ausgenommen, dazu gehören die Theater und Orchester, für die wir gerade im vergangenen Jahr Verträge ausgehandelt haben."



Zudem habe man, sagte Robra bei MDR KULTUR, mit großen Investitionen Bundesmittel gebunden, etwa "bei der Kulturstiftung das Sonderinvestitionsprogramm und bei der Stiftung Dessau Wörlitzer-Gartenreich". Robra gibt sich zuversichtlich, mit Blick auf 2025 "einen vielleicht nicht üppigen, aber vernünftigen Kulturhaushalt" präsentieren zu können. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Magdeburg: Jubiläum für Bibliothek, Museum und mehr

Für Land und Kommunen stehen 2025 mehrere Jubiläen ganz vorn im Programm: So feiert man in Magdeburg 500 Jahre Stadtbibliothek. Wenn man das Gebäude anschaut, mag man das kaum glauben, denn die städtische Bücherei ist nicht in historischem Ambiente untergebracht, sondern in einem ehemaligen Kaufhaus. Bildrechte: picture alliance / Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Trotzdem will man mit einem Festjahr an die durchaus spannende Geschichte erinnern, sagte Leiterin Cornelia Poenicke MDR KULTUR: Im Zuge der Reformation seien die Klöster der Stadt geschlossen worden und die Mönche hätten die Stadt verlassen: "Bevor sie die Stadt verlassen haben, haben sie ihre Bibliothek an den Rat der alten Stadt Magdeburg gegeben. Und als Ratsbibliothek war es die Bibliothek der Stadt." Geplant sind zahlreiche Leseveranstaltungen für Kinder und Erwachsene, zum Beispiel die Landesliteraturtage im März.

Und auch das Kunstmuseum Magdeburg feiert seinen Geburtstag, allerdings erst den 50. Das Museum ist den meisten eher als Kloster ein Begriff – in diesem residiert nämlich heute die internationale Sammlung. Bildrechte: imago images/epd

Für die Museumsdirektorin Annegret Laabs ist das eine große Besonderheit ihres Hauses, die sie und ihr Team 2025 mit großen Ausstellungen und "Erlebnisnächten" feiern wollen. Die erste ist am 8. Februar geplant. Laabs zufolge sollen dann in einer großen Ausstellung Dinge zu sehen sein, die in den letzten 50 Jahren in die Sammlung gekommen sind. Daneben werde aber "auch vieles Neues hinzukommen, weil wir Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben, sich mit dieser Sammlung zu beschäftigen und neue Werke zu schaffen".

Was Thomas Müntzer auch heute aktuell macht

Ein weiteres historisches Datum bewegt gleich mehrere Orte: Vor 500 Jahren fand der sogenannte Bauernkrieg statt. Daran und an die Persönlichkeit des Theologen und Revolutionärs Thomas Müntzer erinnert man nicht nur im südlichen Sachsen-Anhalt, im "Mansfeldischen". In Halle plant das Kunstmuseum Moritzburg gemeinsam mit dem Kunstverein Werkleitz den sogenannten "Planetarischen Bauern", ein zeitgenössisches Projekt.

Worum es dabei geht, erklärte Moritzburg-Direktor Thomas Bauer-Friedrich: "Wem gehören die Ressourcen Wasser, Land, Grund und Boden? Aber auch: Was hat zum Beispiel Klimawandel mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun?" Für den Kunsthistoriker stellen sich diese Fragen – wenn auch "stark verallgemeinert" – heute wie damals. "Und wir schauen, was gerade in der Welt passiert und wie das Künstlerinnen und Künstler reflektieren oder bearbeiten."

Wir schauen, was gerade in der Welt passiert und wie das Künstlerinnen und Künstler reflektieren oder bearbeiten. Thomas Bauer-Friedrich Direktor Kunstmuseum Moritzburg Halle

Daneben wird es im Mai auch noch einen Kunstparcours in Allstedt geben, der Ort, von dem aus Thomas Müntzer seine Schriften verbreitet hat. In der Umgebung des mittlerweile vom Land fast vollständig sanierten Schlosses gibt es aber auch Festumzüge, Gespräche und Markttreiben. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Und nicht nur darauf freut sich Kulturminister Rainer Robra bei seinem Blick auf 2025: "Wir haben 150 Jahre Pretziener Wehr, das gibt uns Gelegenheit, uns selbst noch einmal Rechenschaft abzulegen, wie weit wir mit dem Bemühen sind, das Pretziener Wehr zum Unesco-Weltkulturerbe zu machen." Man sei dabei relativ erfolgreich, resümiert Robra. Besonders freue er sich auf die Eröffnung des Theaters Naumburg im Schlachthof. Damit finde das Theater, das erfolgreich Schülerinnen, Schüler und die ganze Stadt einbeziehe, eine angemessene Spielstätte.

100 Jahre Bauhaus in Dessau

Schließlich feiert das Bauhaus in Dessau 100-jähriges Jubiläum, nachdem es im Vorfeld seitens der AfD im Landtag heftig kritisiert wurde. Im September, sagte Stiftungsdirektorin Barbara Steiner, startet das üppige Programm – denn das war der Monat der Grundsteinlegung des legendären Bauhaus-Gebäudes. "Wir feiern ein sehr großes Eröffnungsfest. Dann gibt es monatlich Veranstaltungen, aber vor allem interessiert uns, in welchem Rahmen all das, was hier produziert wurde, steht. Wo kommen die Rohstoffe her? Was wurde daraus gemacht?" Die Stiftung will laut Steiner auch einen Einblick in die Hintergründe und Untergründe geben – über das, was man vom Bauhaus nicht weiß. Bildrechte: Stiftung Bauhaus Dessau