Den Auftakt des Jubiläums wird ein Festival vom 4. bis 7. September 2025 auf dem Bauhaus-Gelände machen. Auf der Bühne der ehemaligen Hochschule werden etwa Neuinterpretationen von Tanzperformances des Bauhaus-Lehrers Oskar Schlemmer zu sehen sein und der italienische Sound-Künstler Piero Mottola wird mit dem Stück "Voices of Bauhaus" aufwarten. Dazu ist ein "reichhaltiges" Programm mit Konzerten und Aufführungen geplant, so die Stiftung Bauhaus.

Zwar blickt die Stiftung Bauhaus mit ihrem Festjahr einhundert Jahre zurück, aber gleichzeitig wolle man den Bogen in die Gegenwart spannen, "um an aktuelle Diskurse zu Rohstoff- und Energieknappheit, schwindenden Ressourcen, Klimakrise und drohenden Handelskriegen anzuschließen", so die Stiftung.