Bildrechte: MDR/Justin Andreae

Workshop Wie eine Kita in Halle Kindern den Umgang mit Feuer beibringt

Hauptinhalt

11. November 2023, 11:19 Uhr

Ob "Spiel mit dem Feuer" oder "gebranntes Kind": Schon unsere Sprache zeigt, dass viele Menschen Angst vor Feuer haben. Auch Kindern wird diese beigebracht. Eine Kita in Halle geht einen etwas anderen Weg: Hier lernen Kinder in einem Workshop, selbst sicher Feuer zu machen. Was hinter dem Projekt steckt.