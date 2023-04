Oliver Holtemöller, stellvetretender Präsident des des IWH, sieht im Zukunftszentrum die Möglichkeit, Halle als Wissenschaftsstandort zu stärken. Bildrechte: imago/photothek

Das Zukunftszentrum dürfe kein Fremdkörper in der Stadt werden, sondern müsse mit anderen Akteuren zusammenwirken und sich vernetzen, um die Sichtbarkeit der Stadt national und international zu erhöhen. "Wir erzielen Fortschritte, wenn wir verschiedene Akteure an einen Tisch bringen. Das gilt für wissenschaftliche Akteure, aber auch für den Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft. Erkenntnisse aus der Forschung müssen auch in die gesellschaftliche Debatte eingebracht werden, so dass die Menschen verstehen, was seriöse wissenschaftliche Aussagen sind und was Fake News sind. Da kann so eine Einrichtung einen wichtigen Beitrag leisten."