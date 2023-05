Zu hohe Kosten Weniger Neubau und Sanierung bei kommunalen Wohnungen in Sachsen-Anhalt

Rund 650.000 Menschen in Sachsen-Anhalt leben in kommunalen Wohnungen – doch diese werden aktuell weniger saniert, auch Neubau gibt es weniger. Denn wegen hoher Kosten haben die meisten Wohnungsunternehmen ihre Großprojekte gestoppt oder pausiert. Verbände sehen den Wohnungsmarkt in ganz Deutschland in der Krise. Sie fürchten weitere Kosten durch den geplanten Umbau von Heizungen.