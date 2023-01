Die Stichprobe muss nach wissenschaftlichen Grundsätzen erfolgen und so zusammengesetzt sein, dass sie die Gesamtzielgruppe in allen wichtigen Merkmalen widerspiegelt. Erhoben werden die Daten in der Regel per Fragebogen, der sowohl an Mieter als auch an Vermieter verschickt wird. Dabei besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht. Wer also einen Fragebogen zugesandt bekommt, muss diesen auch beantworten.