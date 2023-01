MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Zillmann, vor Ihnen liegen Fotos auf dem Tisch. Sie haben Sie eine Galerie genannt...

Jens Zillmann: Auf meinen Mitgliederreisen in Sachsen-Anhalt schaue ich mir gerne auch Neubauvorhaben sowie Sanierungsprojekte und Modernisierungen an. Wie jetzt in Halberstadt die Lindenhofterrassen, wie in Wittenberg die Elbebebauung, wie in Aschersleben die Kopernikusstrasse, ein energetisches Projekt auf dem Weg zur Autarkie.

Vier meiner Mitglieder, also kommunale Wohnungsgesellschaften, haben jetzt die Grüne Hausnummer Plus gewonnen. Eine besondere Auszeichnung des Umweltministeriums für hervorragende, gelungene Projekte. Aber ich schaue mir auch die Aufgaben an, die es noch zu bewältigen gilt. Und ich musste auf meiner Reise durch Sachsen-Anhalt, Schwerpunkt im ländlichen Raum, in kleineren Städten, auch in dörflichen Strukturen leider feststellen, dass wir dort eine deutliche Stagnation erleben. Jens Zillmann vom Verband der Wohnungswirtschaft in Sachsen-Anhalt sagt: Wir brauchen ein Stadtumbauprogramm. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen mittelgroßen Kleinstädten und größeren Städten im Vergleich zum Land?

Es gibt ja die ganz deutliche Korrelation, dass (kommunale Wohnungs- Anm. d. Red.) Unternehmen in kleineren Städten in kleineren Gemeinden nicht über die Finanzkraft verfügen, über die man beispielsweise in Aschersleben, Wernigerode, Wittenberg und Naumburg verfügt. Und wir erleben auch, dass es eine Bevölkerungswanderung gibt. Es gibt eine ganz klare Orientierung der Menschen in die Mittel- und Oberzentren. Das hängt mit dem schleichenden Rückbau von Infrastruktur im ländlichen Raum zusammen. Digitalisierung: es gibt keinen ausreichenden Netzausbau. Wir haben einen Rückgang an Gymnasien. Wir haben keine hinreichende Nahversorgung, die Apotheke schließt, der Zahnarzt schließt, Kunst und Kultur wird zurückgebaut, so dass die Attraktivität des ländlichen Raumes natürlich tendenziell abnimmt.

Wirkt sich das auf den Leerstand aus?