Trügerische Rekordeinnahmen Hohe Gewerbesteuer-Einnahmen in den Kommunen: Nicht alle jubeln

Ausgerechnet in Pandemiezeiten verzeichnen die Kommunen im Land Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer. Das Statistische Landesamt spricht für die ersten drei Quartale von einem Plus von 38 Prozent – landesweit 230 Millionen mehr als 2021. Viele Unternehmen scheinen besser durch die Krise gekommen zu sein, als erwartet. Aber nicht alle. Und auch in den Kommunen hält sich der Jubel über das Steuerplus in Grenzen.