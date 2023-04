In Magdeburg sagte der Kaufmännische Direktor des Uni-Klinikums, Marco Bohn, das Krankenhaus "wird zukünftig kein Vollsortimenter medizinischer Leistungen mehr sein können." Man sei bereit, Leistungen an andere Krankenhäuser abzugeben und sich dafür auf uns dafür auf den Versorgungsauftrag mit universitären Eingriffen zu konzentrieren. Er sagte weiter, die Uni-Klinik Magdeburg wolle die "Steuerung und Netzwerkbildung im Norden des Landes" übernehmen.

Für die Uniklinik in Halle sagte der Ärztliche Direktor, Thomas Moesta, das Krankenhaus müsse für die komplexen Leisten "mehr Luft kriegen": "Wir sind zurzeit in all unseren Behandlungskapazitäten ausgelastet", so Moesta.