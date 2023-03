Rückblick: Im Dezember 2021 tobte die Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt mit voller Wucht . Die landesweite Inzidenz kratzte zeitweise an der 1.000er-Marke, viele Krankenhäuser drohten vollzulaufen. Damals hat MDR SACHSEN-ANHALT zum ersten Mal mit der Intensivkrankenschwester Katharina vom Uniklinikum Magdeburg und dem jungen Krankenpfleger Niklas vom Klinikum Bergmannstrost in Halle gesprochen.

Rund 15 Monate später scheint die Pandemie vorbei zu sein. Im Alltag gibt es so gut wie keine Einschränkungen mehr, und auch in den Krankenhäusern des Landes ist so etwas wie Normalität eingekehrt. Doch welche Spuren hat Corona langfristig hinterlassen, in den Kliniken, aber auch in den Köpfen des Personals? Das wollte MDR SACHSEN-ANHALT von Katharina und Niklas erfahren – und hat noch einmal mit ihnen gesprochen.