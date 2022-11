In Magdeburg hat der Stadtrat den Weg für eine engere Zusammenarbeit des städtischen Klinikums mit dem Uniklinikum Magdeburg freigemacht. Wie MDR SACHSEN-ANHALT erfuhr, nahm der Stadtrat bereits am Donnerstag vergangener Woche einen entsprechenden Vertragsentwurf an. Die Abstimmung erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit.