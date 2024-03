Am Nachmittag soll am Einkaufszentrum Florapark an die 340 Sinti und Roma erinnert werden, die aus dem früheren Zigeunerlager an der Stelle am 1. März 1943 nach Ausschwitz deportiert worden waren und dann ermordet wurden. Dieser Tag jährt sich am Freitag zum 81. Mal. An die Namen der Opfer erinnert seit 2009 eine Gedenkstele. Wie das Magdeburger "Bündnis gegen Rechts" mitteilte, soll dort das Gedenken ab 16 Uhr abgehalten werden.