Energiekrise Leuna reduziert russisches Öl um 50 Prozent

Durch den Krieg in der Ukraine ist auch die Versorgung mit Gas und Öl zu einem Problem geworden. Die Öl-Raffinerie in Leuna hat bis jetzt den Bezug von russischem Öl um die Hälfte reduzieren können und will bis Ende des Jahres unabhängig von Importen aus Russland werden.