Corona-Sondervermögen Karlsruher Urteil mit Folgen für Sachsen-Anhalt

von Doreen Jonas, MDR AKTUELL

24. November 2023, 10:15 Uhr

Seit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts ist die Sorge in den Ländern groß, dass die Entscheidung auch ihre Finanzplanungen ordentlich durcheinander wirbeln könnte. Schleswig-Holstein etwa hat gleich eine Haushaltsnotlage ausgerufen – so heftig ist es in Sachsen-Anhalt bei weitem nicht. Allerdings könnte hier das Corona-Sondervermögen betroffen sein. Im aktuellen Haushalt immerhin mit knapp 400 Millionen Euro eingepreist. Die AfD will rechtlich gegen das Sondervermögen vorgehen.