In Sachsen-Anhalt herrscht nach dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts Unsicherheit über die Subventionen für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte dem MDR, er hoffe, dass die Finanzierung nicht gekürzt werde. Schließlich sei im Klimafonds trotz des Urteils noch reichlich Geld vorhanden.

Die SPD in Sachsen-Anhalt hat den Bund aufgefordert, sich an seine Zusagen zu halten. Die Vorsitzende der Landtagsfraktion, Katja Pähle, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Aufbau einer eigenständigen Chipproduktion und -entwicklung sei von enormer Relevanz. "Das Projekt Intel", so Pähle, "steht in diesem Zusammenhang, glaube ich, nicht infrage."